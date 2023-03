Assalto a restaurante termina com três homens presos em Santo André

A Polícia Militar de São Paulo (PM) prendeu três homens por assaltarem um restaurante em Santo André, no ABC Paulista. O caso ocorreu na madrugada deste domingo, 20, por volta de uma hora. Um quarto suspeito conseguiu fugir. A polícia segue investigando ocaso na tentativa de localizar o quarto suspeito. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o gerente do restaurante relatou que 15 funcionários faziam o fechamento do estabelecimento quando foram surpreendidos por quatro homens. Um deles estava armado. De acordo com a pasta, o gerente foi mantido refém por dois suspeitos, que o agrediam e exigiam a abertura do cofre do restaurante. Os outros dois comparsas fizeram os demais funcionários de reféns e roubaram seus pertences. Segundo o órgão, 41 celulares pertencentes à empresa foram levados, além de R$ 1.763,00 do caixa. Poucos minutos depois, policiais militares chegaram no local e avistaram três suspeitos no térreo. Imediatamente, os dois correram para o piso superior e lá foram detidos. O quarto suspeito conseguiu fugir pelo telhado. A arma de fogo usada na ação foi apreendida. Os três suspeitos foram levados à Central de Polícia Judiciária de Santo André. Eles devem responder por roubo e associação criminosa. Os objetos subtraídos das vítimas foram recuperados e devolvidos.

Leia também

Elevador com 11 pessoas despenca e deixa três feridos em Maceió; assista



Montadoras param produção e instauram férias coletivas após desempenho abaixo do esperado na venda de veículos