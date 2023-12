Assembleia aprova projetos que alteram quadro de cargos e salários do MP e do TCE

Foto: Carlos Amilton/Agência Alba

Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia 13 de dezembro de 2023 | 18:35

A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) aprovou, em sessão realizada na tarde desta quarta-feira (13), projetos de lei após acordo entre as lideranças do governo e da oposição para dispensa de formalidades.

Os parlamentares aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei Nº 24.961/2023, de autoria do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que altera o quadro de cargos de carreira e o quadro organizacional das Procuradorias e Promotorias de Justiça do órgão.

O acordo de lideranças ainda permitiu a votação de um projeto do Executivo, nº 25.156/2023, que autoriza o Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico (Fundese) a adquirir créditos e remir as dívidas decorrentes das operações contratadas pela Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Tramitando na Casa desde 8 de novembro, o PL 25.105/2023, oriundo do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA), também foi aprovado por unanimidade. O texto prevê o aperfeiçoamento do plano de carreira dos servidores da Corte.

Por fim, foi aprovado o PL 25.075/2023. A proposição do deputado Manuel Rocha (UB) dá a denominação de “Aeroporto José Cássio dos Santos Cardoso” ao aeroporto da cidade de Santana.

Comentários