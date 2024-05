Assumidos! Mari Gonzalez aparece grudadinha com Pipo Marques

Mari Gonzalez e Pipo Marques estão juntos, bem juntinhos. Os dois foram flagrados em clima de intimidade no show do pai do cantor, Bell Marques, no último domingo (26/5), em Portugal, após rumores de que estariam namorando.

Num vídeo publicado pelo influenciador Anderson Dias, os artistas aparecem dançando uma das músicas do Chiclete com Banana. Na legenda, o rapaz colocou uma imagem de vela, dando a entender que estava sobrando no meio do casal.

As especulações em torno de Mari e Pipo começaram no final do ano passado, depois do perfil do Instagram Circo da Mídia anunciar que eles teriam sido vistos num clube de Salvador, na Bahia. Na ocasião, a assessoria da moça garantiu que o relacionamento amoroso não existia.

Mari Gonzalez com Pipo Marques Depois, Mari surgiu num passeio de helicóptero com o Pipo no Rio de Janeiro e até chegaram a curtir uma viagem romântica por Alagoas. O romance teria começado dois meses após Gonzales anunciar o fim do casamento com Jonas Sulzbach, com quem viveu por nove anos.

“Nós estamos bem, somos amigos e parceiros há muitos anos. Nesse momento, cada um está vivendo um pouco mais a sua vida individual, um período de reflexão, e está tudo bem nisso”, disse Mari Gonzalez pouco antes de confirmar o término com o ex-BBB publicamente.

Diferentes papeis: a ex-BBB Mari Gonzalez ganhou destaque desfilando no último São Paulo Fashion Week. Na Semana de Moda de Paris, foi para prestigiar as apresentações @marigonzalez/Instagram/Reprodução

