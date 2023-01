Lucas Pretti inicia 2023 com nova versão do single “Viciado em Você” ao lado de Clarissa em seu projeto “Sky Sessions”

Em 2020, o mineiro lançou o “Sun Sessions” com releituras intimistas de músicas que estavam em alta naquele ano. Na primeira fase, Lucas interpretou os sucessos de Dua Lipa, Harry Styles, The Weeknd, entre outros

O cantor e compositor mineiro Lucas Pretti, uma das maiores revelações da cena pop brasileira, lança nesta segunda-feira (09) uma nova versão de “Viciado em Você”, um dos singles do EP “Chora Por Mim”, ao lado de Clarissa em seu canal no YouTube. Esta parceria dá início à segunda temporada do projeto “Sky Sessions”, criado por Lucas em 2022 e que consiste em gravações exclusivas de hits e vídeos ao lado de outros artistas amigos do cantor.

Assim como em todos os vídeos da primeira sequência do projeto, os desta temporada foram gravados em um heliponto na cidade de São Paulo. “Usamos o mesmo local para gravar todos os vídeos e assim fazer uma conexão entre eles”, conta Lucas.

A participação de Clarissa surgiu após o mineiro mandar uma mensagem contando um pouco mais do projeto e ela aceitou na hora. Na primeira parte, eles apresentaram uma nova versão do single “bonita e miserável”, da artista, que acumula mais de 18 mil visualizações no canal de Lucas. “Eu e Lucas éramos amigos de internet e sempre quis conhecê-lo pessoalmente. O convite foi muito bem-vindo e do nada, com ele me mandando uma mensagem no WhatsApp”, relembra Clarissa.

“Assim que idealizei o projeto, imaginei que gravaríamos dois vídeos com cada convidado. A escolha de ‘Viciado em Você’ para Clarissa foi rápida e acredito que é uma faixa que combina muito com ela”, diz Lucas.

Além desta versão, todas as faixas do EP “Chora Por Mim”, lançado pelo artista em novembro, receberão um vídeo exclusivo de Lucas ao lado dos outros convidados (Any Gabrielly, Carol Biazin, Isa Souza, João Figueiredo e Kaike). As músicas que cada um irá cantar serão divulgadas em breve. “Estava ansioso para iniciar esta divulgação, tudo foi feito com muita dedicação e carinho, e espero que o público goste”, finaliza o artista.

A primeira sequência de lançamentos do Sky Sessions foi iniciada em março de 2022 e contou com seis vídeos, sendo eles: “Por Primera Vez” (Isa Souza), “Tão Leve” (Kaike), “Meet Me At Our Spot” (Any Gabrielly) Garota Infernal (Carol Biazin), “bonita e miserável” (Clarissa) e “de 1 até 3” (João Figueiredo).

Em 2020, Lucas lançou o seu primeiro de covers: o “Sun Sessions”, que contou com releituras intimistas inéditas de algumas de suas músicas favoritas. Na primeira fase, o artista interpretou os sucessos “Break my Heart” (Dua Lipa), “Adore You” (Harry Styles), “Blinding Lights” (The Weeknd) e “Downtown” (Anitta & J Balvin).

Enquanto na segunda fase, ele realizou covers de “Prisoner” (Miley Cyrus & Dua Lipa), “Just the Two of Us (Bill Withers) e “Monster” (Justin Bieber & Shawn Mendes).

Sobre Lucas Pretti:

Com apenas três anos de carreira, o cantor e compositor Lucas Pretti já é considerado um dos nomes mais importantes da nova música nacional, com canções que vão do pop ao eletrônico, passando por reggaeton e bossa nova, e até mesmo surf music. Seu primeiro single autoral, “Fica Comigo”, lançado em 2019, é até hoje uma das faixas favoritas dos fãs e traz elementos que estão presentes até hoje nas faixas compostas pelo artista: letra baseada em algo que aconteceu na vida de Lucas, refrão “chiclete” e melodia cativante.

De 2019 para cá, Lucas teve um crescimento exponencial em sua carreira, com o lançamento de seu primeiro EP “Roda” em 2020 e de hits como “Saudade de Você” (que foi uma das músicas pop mais tocadas nas rádios do Brasil na época do seu lançamento em 2021), “Oi, Sumido” (que em menos de um ano se tornou a segunda música mais ouvida do artista nos apps de música) e “Me Chama” (com clipe gravado em Nova Iorque).

Já tendo se apresentado em cidades como Belo Horizonte, São Paulo, Maceió, Aracaju, além de ter sido o ato de abertura em shows de artistas como Vitão, MTK e Lagum, com todos os seus clipes sendo exibidos nos principais canais de música do país (como MTV e Multishow), diversas matérias em alguns dos principais veículos da imprensa nacional (de Caras a Rolling Stone, de UOL a Capricho passando por Festival Teen), Lucas vem se consolidando cada vez mais como um artista que agrada do público jovem ao adulto, de diversas faixas etárias e de todas as regiões do Brasil.

Com mais de 5.6 milhões de views em seu canal oficial no YouTube, a preocupação com a estética de seus vídeos, bem como da qualidade dos profissionais com quem trabalha fica evidente em seus trabalhos mais recentes, lançados em 2022, como “Moonlight” (parceria com os DJs europeus Diego Miranda e o duo Mad Mac), “Te Quiero” (produzida por Zsurround, em Miami) e “Viciado em Você” (produzida pelo renomado Paul Ralphs). Seu mais recente single, “Chora Por Mim”, que antecede o lançamento do EP que leva o mesmo nome, ganhou uma festa de comemoração no piano bar Fino da Bossa, em São Paulo.

Sempre criativo, Lucas criou em 2021 o projeto “Sun Sessions”, que consistia em uma série de covers com versões intimistas gravadas em sua casa. Já em 2022, ele ampliou o projeto, chamando amigos do meio musical para gravar novos vídeos ao seu lado – o que rendeu uma nova série, “Sky Sessions”. Com participação de novos nomes da música pop como Any Gabrielly, Clarissa, Carol Biazin, João Figueiredo, Isa Souza e Kaike, os vídeos são um sucesso de público e crítica, tendo já acumulado mais de 200 mil views apenas no YouTube e foi licenciado pelo canal Music Box Brazil, que o levou ao ar como um especial na programação.

Antes de finalizar o ano, Lucas lançou seu segundo EP de trabalho. Intitulado “Chora Por Mim”, o álbum conta com seis faixas autorais: “Viciado em Você”, “So Easily”, “Na Minha Mente”, “Sonhando”, “Chora Por Mim” e “Tão Bem”.

Este é só o começo para este jovem artista, pois ele promete muitas novidades – não só no ramo musical. É esperar para conferir, com certeza vai valer a pena.

