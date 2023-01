Ativo com os pés, Marcos Felipe inicia ‘novo estilo’ entre os goleiros no Bahia

A estreia do Bahia na temporada 2023 foi positiva. Venceu a Juazeirense por 3×1 e largou com o pé direito no Campeonato Baiano. Durante a partida, foi possível observar mudanças no estilo do jogo do time em comparação com o ano anterior, decorrente da filosofia que está sendo implementada pelo técnico Renato Paiva e pelo Grupo City no clube. Uma delas foi a maior participação do goleiro.

Estreante, Marcos Felipe colocou em prática características que devem se tornar comuns sob o comando de Renato Paiva. O novo dono da posição não se limitou às defesas com as mãos e participou ativamente do duelo com a bola nos pés.

Marcos Felipe foi constantemente acionado pelos zagueiros para participar do jogo defensivo. Além do toque de bola, chamaram a atenção as saídas rápidas e lançamentos. Em uma das jogadas, ele por pouco não deu uma assistência. O atacante Caio Vidal recebeu um passe longo que o deixou de cara com o gol, mas parou na defesa de Gleibson, da Juazeirense.

Além disso, em alguns momentos o goleiro teve uma atuação quase de líbero, saindo da área para cortar bolas e auxiliar a linha alta de defesa que foi usada pelo Bahia contra o Cancão de Fogo.

“O jogo com os pés, a gente vem evoluindo a cada dia trabalhando. O mister nos dá estímulo todos os dias e fico feliz em poder contribuir da melhor forma e que possamos fazer grandes trabalhos. Nós trabalhamos durante toda a semana para ajudar a equipe tanto com os pés quanto com as mãos”, disse Marcos Felipe ao deixar o gramado de Pituaçu.

De acordo com o técnico Renato Paiva, ter um goleiro que sabe jogar com os pés é importante no atual cenário do futebol. No Manchester City – principal clube do grupo que administra o Bahia -, uma das grandes características implantadas por Pep Guardiola é justamente o uso dos goleiros no esquema tático. O treinador tricolor ressalta, no entanto, que saber defender com as mãos ainda é a maior qualidade exigida para os jogadores da posição.

“Hoje em dia o futebol deu uma volta. Já se valoriza mais o goleiro que joga com os pés do que o que defende. Eu quero as duas coisas, mas primeiro o que defende, que é mais importante. O goleiro pode ser muito bom com os pés, mas precisa ter também leitura de jogo. É preciso desenvolver a parte técnica, mas também o entendimento, onde estão as zonas em que o jogo pode andar. Marcos [Felipe] teve uma nota muito positiva, fez uma exibição muito boa. Isso é fruto do dia a dia, do trabalho e do treino”, analisou o treinador.

Por falar em defesas, o goleiro também se destacou pelas boas intervenções com a mão. Ele salvou o time em pelo menos dois chutes que tinham endereço certo. A única bola que não conseguiu tirar foi a do atacante Kesley, que marcou o gol de honra do time do interior.

No dia a dia do Bahia, a preparação dos goleiros fica sob a responsabilidade do preparador Rui Vitória, português que chegou ao clube na comissão técnica encabeçada por Renato Paiva. Atualmente, Marcos Felipe tem a concorrência de três companheiros: Mateus Claus, Matheus Teixeira e Gabriel, jovem com idade sub-20 que já treina com os profissionais desde o ano passado. O elenco tem ainda Danilo Fernandes, que está em recuperação de uma lesão no joelho.