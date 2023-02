Vitória encara Sergipe no Nordestão e defende tabu de 23 anos

O Vitória está novamente ameaçado de eliminação precoce no Campeonato Baiano. A uma rodada do fim, o Leão aparece fora do G4, e pode passar vexame pela 5ª vez seguida. Mas, ao mesmo tempo em que vive o drama no estadual, o rubro-negro tem que mudar a chave. É hora de uma mini maratona pela Copa do Nordeste, e garantir bons resultados no regional é fundamental.

Serão três partidas seguidas pela competição. A primeira missão é nesta quarta-feira (15), às 19h30, quando o Leão visita o Sergipe no estádio Batistão, em Aracaju, em duelo válido pela 3ª rodada. Depois, virão dois jogos em casa: no sábado (18), contra o ABC, e no dia 23, diante do Náutico, ambos no Barradão.

Só depois, no dia 26, que o Vitória entrará em campo para o confronto decisivo pela fase de grupos do Baianão, diante do Barcelona de Ilhéus. O desafio também será em casa.

Se o rubro-negro está pressionado no estadual, a situação no regional não é muito diferente. Ainda que o Nordestão esteja no começo, com apenas duas rodadas disputadas, a equipe vermelha e preta ainda busca sua primeira vitória.

Até aqui, soma um empate com Santa Cruz (1×1) e uma derrota para o CSA (3×1). Este último resultado, aliado ao início de temporada ruim, causou a demissão de João Burse e consequente contratação de Léo Condé.

Com o único ponto somado, o Vitória é o 7º colocado do grupo A. Está à frente apenas do Atlético de Alagoinhas, que visitou o Santa Cruz em Recife, na noite de terça-feira (14), e perdeu por 2×1. Dos oito times da chave, quatro conquistam a classificação para o mata-mata. E, após o início da 3ª rodada, a distância do Leão para o CRB, que fecha o G4, é de cinco pontos.

Ao contrário do que aconteceu na derrota para o CSA, é bom o Vitória entrar no ritmo do jogo desde o início. Na rodada anterior, o Sergipe recebeu outro time baiano no Batistão – o Atlético de Alagoinhas – e atropelou: 4×0. O Gipão teve uma atuação arrasadora desde o início e abriu 3×0 logo no primeiro tempo. No segundo, administrou o placar e ainda balançou a rede mais uma vez.

Aquele foi o primeiro triunfo do Sergipe na Copa do Nordeste, justamente em sua estreia em casa. Até então, o time tinha duas derrotas fora, ambas por 1×0, para CRB e Fortaleza (em confronto adiantado da 5ª rodada).

O desempenho do rival como mandante, aliás, vem sendo impecável na temporada. A equipe venceu todos os quatro jogos que fez como anfitrião, se mantendo 100% neste quesito no ano.

Além de bater o Carcará, pelo Nordestão, ganhou do Dorense (1×0), América de Propriá (2×0) e Freipaulistano (1×0), todos pelo Campeonato Sergipano. O Gipão chegou a perder uma partida no Batistão em 2023, mas foi na condição de visitante (1×0 para o Confiança).

Mas, se depender do histórico do confronto, a enorme vantagem é do Vitória. O Leão não perde para o rival há 23 anos – a última derrota foi na Copa do Nordeste de 2000, quando sofreu 1×0 do rival, pela semifinal. O rubro-negro, porém, avançou à decisão, já que tinha feito 2×0 no primeiro jogo. O título ficou com o Sport.

De lá para cá, as equipes se enfrentaram mais oito vezes, com seis triunfos do Vitória e dois empates. O último encontro também aconteceu no Batistão, pela fase de grupos do Nordestão 2017, e terminou em 2×1 para o Leão.

Escalação

Além de poder significar a primeira vitória no regional, a partida também pode marcar o primeiro bom resultado da equipe sob o comando de Léo Condé. O técnico estreou no empate de 1×1 com o Jacuipense, resultado que complicou a vida do Leão no estadual.

O treinador terá que fazer ao menos uma mudança na escalação para encarar o Sergipe. Isso porque o zagueiro Dankler foi expulso contra o CSA e está suspenso.

Será a primeira vez em um mês que o defensor não aparecerá entre os titulares. A última partida sem ele na escalação inicial foi no dia 15 de janeiro, diante do Itabuna. Ali, o Vitória teve João Victor e Marco Antônio – o jogo terminou com goleada de 4×1 para o clube do interior no Barradão. Depois, Dankler estreou entre os 11 titulares e não saiu mais.

No ataque, o Nicolas Dibble está mais uma vez disponível, depois de cumprir suspensão no jogo contra o Jacuipense.

Um possível Vitória tem: Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Marco Antônio e Zeca; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Diego Torres; Gegê, Léo Gamalho e Nicolás Dibble.

Do lado do Sergipe, o técnico Rafael Jaques também terá que fazer uma mudança forçada. No duelo contra o Atlético de Alagoinhas, o zagueiro Pablo levou dois cartões amarelos e foi expulso. Com isso, terá que cumprir suspensão.

Uma possível escalação tem: Dida, Augusto Potiguar, Alisson, André Penalva e Ian; Diego Aragão, Wescley e Danielzinho; Abner, Igor Bahia e Afonso.