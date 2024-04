Atletas olímpicos “convocam” a população para votar nas Eleições 2024

No ano em que o mundo voltará os olhos para os Jogos Olímpicos de Paris, atletas brasileiros se empenharam junto à Justiça Eleitoral para alertar a população de outro fato decisivo de 2024: as eleições municipais. É ano de ir às urnas para escolher vereadores e prefeitos que representarão o povo pelos próximos quatro anos.

Sem cobrar qualquer cachê para a campanha, em uma parceria entre Justiça Eleitoral e esporte brasileiro, atletas olímpicos gravaram campanha para lembrar eleitoras e eleitores de regularizar o título de eleitor. O objetivo é estimular jovens a tirar o título e participar da escolha política em suas cidades.

Participam do vídeo atletas importantes do Brasil, como Jade Barbosa, Arthur Zanetti e Francisco Barreto, da ginástica artística; Giullia Penalber, da seleção brasileira de wrestling; Pepe Gonçalves, da canoagem slalom; e Mafê Costa, da natação.

Veja trecho do vídeo da campanha, que será anunciada na próxima segunda-feira (12/4):

Prazo As pessoas que ainda não têm o título de eleitor e desejam participar das eleições deste ano devem requerer o documento diretamente no cartório eleitoral mais próximo, inclusive para a coleta da biometria.

O prazo para regularizar qualquer pendência no cadastro eleitoral, transferir, atualizar dados cadastrais ou emitir o primeiro título de eleitor vai até 8 de maio.

Além da proposta com os atletas olímpicos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promoveu um “tuitaço” no X (antigo Twitter) para mobilizar a população a regularizar ou emitir o título eleitoral até o fim do prazo.

Para aqueles que têm a documentação eleitoral, todo o processo para regularizar, transferir ou atualizar dados cadastrais pode ser realizado pela internet, na página do TSE. Confira o passo a passo:

Acesse o site do TSE Clique na aba “Serviços eleitorais” e, na sequência, em “Autoatendimento eleitoral” Vá em “Título Eleitoral” e consulte o serviço desejado No entanto, as pessoas que vão emitir o título pela primeira vez precisam comparecer a um cartório eleitoral da região. A partir dos 16 anos, é possível tirar esse documento.

O voto no Brasil é facultativo entre 16 e 17 anos, mas, a partir dos 18 anos, passa a ser obrigatório. A idade máxima é 69 anos, segundo a Justiça Eleitoral.