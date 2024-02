Ato bolsonarista: português diz ter sido “retido” ao chegar no Brasil

Reprodução / Redes sociais

1 de 1 Imagem colorida mostra comunicador português que afirma ter sido barrado em aeroporto de São Paulo – Metrópoles – Foto: Reprodução / Redes sociaisO comunicador português Sérgio Tavares (foto em destaque), que desembarcou no Brasil na manhã deste domingo (25/2) para participar do ato em apoio a Jair Bolsonaro (PL), na Avenida Paulista, disse ter sido “retido” pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

O vídeo gravado por ele foi compartilhado por Bolsonaro em uma lista de transmissão. “Espero que meus direitos sejam cumpridos e que não me façam passar por nada injusto, por nada que eu não mereça”, afirma Sérgio no vídeo.

As imagens teriam sido registradas por volta das 8h20, mas o português afirmou que não recebeu autorização para entrar no país até a mais recente atualização desta reportagem. “Vim apenas tirar imagens do evento do Bolsonaro para mostrar ao mundo que essa manifestação […] é grande”, acrescentou Sérgio.

O Metrópoles entrou em contato com a PF e aguarda retorno da corporação.

Assista ao vídeo:

No início deste mês, Bolsonaro deu entrevista a Sérgio. Na conversa, o ex-presidente do Brasil atacou o Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e as máscaras de proteção facial, recomendadas por autoridades em saúde durante a pandemia da Covid-19.

O ato convocado pelo próprio Bolsonaro para este domingo (25/2) ocorre durante as investigações da PF contra o ex-presidente, por possível tentativa de golpe de Estado.

