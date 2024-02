Morre Cat Janice, cantora que fez música para garantir futuro do filho

A cantora Cat Janice morreu nesta quarta-feira (28/2), aos 31 anos de idade. Ela estava com um câncer terminal e a informação foi confirmada nas redes sociais da artista americana.

“Esta manhã, na casa da sua infância e rodeada pela sua amorosa família, Catherine entrou pacificamente na luz e no amor do seu criador celestial”, diz o post feito no Instagram.

Os familiares da cantora também agradeceram pelo apoio que receberam nos últimos meses. “Somos eternamente gratos pela demonstração de amor que Catherine e nossa família receberam nos últimos meses. Cat viu sua música chegar a lugares que ela nunca esperava e descansa na paz de saber que continuará a sustentar seu filho através de sua canção. Isto não teria sido possível sem todos vocês.”

Cantora – cat – câncer

Cat Janice tem um câncer terminal Reprodução/Redes Sociais

Cantora – cat – câncer – abre

Cat e o filho, de 7 anos Reprodução/Redes Sociais

Cantora – cat – câncer 1

Cat Janice e família Reprodução/Redes Sociais

Cantora – cat – câncer 2

Cat Janice Reprodução/Redes Sociais

Cat Janice viralizou nas redes sociais ao criar um plano para não deixar o filho Loren, de 7 anos de idade, sem dinheiro. Ela compôs a música Dance You Outta My Head para o filho e pediu ajuda, no TikTok, para que a música fizesse sucesso.

“Todo mundo sabe que estou lutando contra o câncer há algum tempo e queria lançar essa música e simplesmente transmiti-la. Espero que gostem”, declarou a artista na época. O plano deu certo e o single chegou ao Billboard Top 50.

A cantora registrou essa e todas as músicas que escreveu durante a carreira no nome do filho, para que ele tivesse uma renda no futuro. “Todos os lucros vão direto para meu filho de sete anos que estou deixando para trás.”

Câncer terminal de Cat Janice A cantora descobriu o câncer em 2022, quando notou um caroço em seu pescoço e procurou um médico. Na época, ela descobriu que se tratava de um tumor maligno raro e passou por cirurgia, quimioterapia e radioterapia.

Em junho do mesmo ano, ela recebeu a notícia que estava curada. No entanto, em 2023, ela recebeu um novo diagnóstico de câncer no pulmão e, meses depois, soube que não havia chance de cura.