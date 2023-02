Atriz da Globo relembra sequestro relâmpago no Rio: “Medo de morrer”

Jennifer Dias, famosa por Rensga Hits!, da Globo, foi a convidada do Encontro com Patrícia Poeta nesta quarta-feira (8/2). Durante a sua participação, a atriz relembrou do sequestro relâmpago que sofreu no último domingo (5/2) e relatou as ameaças sofridas, além do medo de morrer naquela ocasião.

A artista contou que chegava em casa após um ensaio de uma escola de samba do Rio de Janeiro quando alguns homens a abordaram. “No total, acho que eram cinco [pessoas], mais ou menos assim, encapuzados, armados. No carro que me colocaram tinham dois”, relatou Jennifer.

A atriz explicou que, além de roubarem seu carro, a colocaram em outro veículo e passaram a rodar por algumas regiões do Rio, sempre sob ameaças. “O tempo todo mandavam eu olhar pra baixo, pra não reagir, se não iam atirar. No primeiro momento, demorou pra fichar cair”, contou.

“A primeira coisa que pensei foi: ‘Não posso ser violada’. Meu maior medo era esse. Só não quero morrer. Eles falaram: ‘Se você reagir, a gente vai atirar. A gente só quer seu dinheiro’. E eu comecei a chorar, tremendo muito. Uma moto ia na frente olhando o caminho, faz parte do plano”, descreveu Jennifer Dias.

Os bandidos, então, a obrigaram a colocar a senha do aplicativo do banco para que eles pudessem roubar o seu dinheiro. Entretanto, por conta do horário, eles perceberam que não seria possível fazer uma transferência e fizeram um pedido inusitado:

“Fiquei muito concentrada nesse sentido, assim, não posso reagir. E fazer com que eles acreditassem na minha palavra que não ia mudar a senha”, completou.

A atriz revelou que foi deixada em um lugar alto do Rio de Janeiro. “Cheguei num bar e ninguém acreditou que eu fui sequestrada. Tava descalça. Eles ficavam olhando assim… Tava chorando muito, quase não conseguia falar. ‘Pelo amor de Deus, me empresta um celular’”, contou.

Após conseguir contato, Jennifer explicou que pegou um táxi e que conseguiu apoio: “Não conseguia falar onde meus pais estavam. Ele [taxista] foi super querido, se estiver assistindo, muito obrigado”.

A atriz explicou que a ida ao programa é uma agradecimento. “Eu vim aqui hoje como agradecimento por estar viva. Não podia olhar pra cima, só pra baixo. Só ficava rezando, só quero sair viva, que não encostem em mim”, finalizou.