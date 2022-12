Atriz Juliana Alves anuncia separação: “Hora de cuidar de mim”

Juliana Alves anunciou nesta terça-feira (27/12), através do Instagram, o fim de seu casamento com o cineasta Ernani Nunes. A atriz pulicou um vídeo com fotos dos dois nas redes sociais para comunicar o fim do relacionamento aos fãs. Eles se casaram em 2017 e têm uma filha, Yolanda, de 5 anos.

“Eu e Ernani Nunes não estamos mais casados. Demorei a expor isso e essa decisão, que levou tempo para ser concretizada, não me deixa feliz nesse momento. Não foi esse o sonho que eu alimentei e pelo qual cuidei durante tanto tempo. Mas é chegada a hora de dar mais espaço a tudo que as mudanças podem trazer”, começou Juliana na legenda do post.



“É hora de cuidar de mim e deixar a minha alegria fluir. Como tiver que ser. Com o tempo vamos lidar melhor com tudo. Peço cuidado e respeito a este momento. Estamos focados em novos trabalhos e cheios de esperança. Seremos sempre de alguma maneira uma família. E o amor sempre será um elo entre nós. É hora de ressignificar e seguir”, finalizou Juliana.

Confira a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Juliana Alves (@julianaalvesiam)

