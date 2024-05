Audiências públicas reforçaram transparência e participação popular no crescimento de Teixeira de Freitas; confira

Audiência pública na Câmara Municipal de Teixeira de Freitas (Foto: Deyvison Leite)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realizou na terça-feira (21) duas audiências públicas na Câmara Municipal. Ambas são essenciais para a transparência e participação popular no que se refere a gestão de recursos públicos: a primeira foi voltada a demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre de 2024 conforme prevê a Lei da Responsabilidade Fiscal (LRF); enquanto a segunda abordou a discussão sobre o projeto de lei relativo à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025.

As ocasiões proporcionaram um espaço para a prestação de contas e ao debate sobre as diretrizes orçamentárias do próximo ano. Ao proporcionar a interação entre gestores e comunidades, as audiências públicas reforçam os princípios democráticos e fortalecem uma cultura de governança responsável e inclusiva.

Audiência pública na Câmara Municipal de Teixeira de Freitas (Fotos: Deyvison Leite)

