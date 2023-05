Pacheco mediou com Moraes a liberação de medidas cautelares de Zé Trovão

A revogação de medidas cautelares contra o deputado federal Zé Trovão (PL-SC) contou com mediação de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado e do Congresso Nacional. A liberação foi assinada, nesta sexta-feira (12/5), pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao Metrópoles, a equipe de Zé Trovão explica que o parlamentar procurou nessa quinta-feira (11/5) o senador Rodrigo Pacheco. O movimento aconteceu após colegas do deputado procurarem o presidente do Congresso, fazendo solicitações semelhantes.

Após a conversa, Pacheco procurou o ministro Alexandre de Moraes nesta sexta e mediou a decisão. Dessa forma, Zé Trovão está liberado de usar tornozeleira eletrônica e já pode voltar a usar as suas contas nas redes sociais.

Foi argumentado que, desde outubro último, quando foi eleito deputado federal, o caminhoneiro não tentou violar em momento algum o equipamento de monitoramento. Isso pesou a favor da revogação.

Pedido semelhante já foi feito antes por Pacheco. Foi em janeiro, quando, a pedido do presidente do Congresso, Alexandre de Moraes liberou as redes sociais do senador eleito Alan Rick (União-SC).

Atos antidemocráticosMarcos Antônio Pereira Gomes, ou Zé Trovão, ficou conhecido em 2021, quando liderou uma manifestação de caminhoneiros em pelo menos 15 estados brasileiros. Ele passou a figurar no Inquérito dos Atos Antidemocráticos e passou a ser considerado foragido em setembro daquele ano.

Antes da ordem de prisão, ele deixou o Brasil e foi ao México. Ele gravou vídeos em defesa do então presidente Jair Bolsonaro (PL), mas também pedindo impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal e intervenção militar.

Em outubro, ele se entregou à Polícia Federal em Santa Catarina. A prisão domiciliar foi concedida em dezembro de 2021 e, desde então, o caminhoneiro usava tornozeleira eletrônica. Em outubro de 2022, Zé Trovão recebeu 71,1 mil votos em Santa Catarina e garantiu lugar na Câmara dos Deputados.