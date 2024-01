Autoridades proíbem acampamentos, cercam a Praça dos Três Poderes e reforçam a segurança para um ano do 8 de Janeiro

Brasília se prepara para um dia de segurança reforçada. De acordo com a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, o dia 8 de janeiro deste ano contará com quase seis vezes mais policiais nas ruas em comparação ao ano passado. Serão mais de 2.000 agentes atuando na segurança pública, um número significativamente maior do que os quase 350 policiais que estavam em serviço no mesmo dia em 2023. Naquela ocasião, manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em protesto contra o resultado das eleições e em favor de uma intervenção militar. Segundo o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), por volta das 13h45 do dia 8 de janeiro de 2023, havia 337 policiais militares atuando na região da Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes. Além do governo do DF, participou da divulgação do protocolo de segurança deste novo 8 de Janeiro o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A governadora em exercício afirmou que o dia 8 de janeiro de 2024 será tranquilo e que não há alertas ou ameaças até o momento. “A Secretaria de Segurança sempre trabalhando na prevenção. E nós vamos ter uma quantidade de homens suficientes para ter pronta resposta”, declarou Leão. O número de agentes de segurança será semelhante ao que foi mobilizado nos eventos do 7 de setembro e na posse do governo federal no ano passado. As declarações foram feitas durante a solenidade de assinatura de um plano de segurança para o ato em defesa da democracia, que ocorrerá no dia 8 de janeiro.

A cerimônia para relembrar um ano dos ataques ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 deve reunir cerca de 500 pessoas no Senado. Para garantir a segurança do evento, haverá a atuação de tropas especializadas e, se necessário, linhas de revista. Além disso, a região será monitorada por câmeras, drones e informações enviadas ao Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob). A Praça dos Três Poderes será cercada com gradis entre os dias 7 e 9. Os acampamentos nas áreas públicas da Esplanada dos Ministérios, da Praça dos Três Poderes e dos Eixos Monumental e Rodoviário foram proíbidos. Até o momento, não foi definida uma interrupção total do trânsito na Esplanada dos Ministérios, mas o fechamento das vias começará a partir da Avenida Presidente José Sarney, próxima ao Congresso Nacional.