‘Autoridades que deveriam inibir o MST dão declarações irresponsáveis’, diz favorito para presidir CPI

O deputado federal Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS) é o favorito para assumir a presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MST. Ao todo, a Comissão será composta por 27 deputados titulares e outros 27 suplentes. O autor do pedido de criação da Comissão fez criticas às falas de Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, e de Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, desta terça-feira, 16, Zucco falou sobre as declarações dos ministros, classificando-as como “irresponsáveis” e que espera que os dois amadureçam para dialogar com a comissão. “Vemos declarações irresponsáveis de autoridades que tinham que inibir esse tipo de situação. […] “Falas irresponsáveis e deploráveis, na minha visão. Temos o agronegócio como uma grande parcela do PIB nacional, que traz uma segurança alimentar não só para o Brasil, mas para o mundo, e vemos declarações como essa, que parecem que estão disputando o MST com o agronegócio. Espero que eles amadureçam e possam debater com parlamentares”, disse Zucco.

Em outro momento o deputado, afirmou que a CPI tem apoio de diversas entidades e disse ser necessário encerrar as invasões e acabar com a insegurança no campo. “Temos o apoio da FPA, de centenas de sindicatos e entidades ligadas ao agro. Já estamos recebendo denúncias sobre as invasões de propriedades privadas. Acreditamos que essa comissão terá muito trabalho para realmente apresentar um relatório que demonstre que o que está acontecendo são verdadeiros crimes. Assentamento quem faz é o Incra. O MST não promove assentamento, mas sim invasões de propriedade privadas. Precisamos avançar nessa pauta. Não podemos mais ter a insegurança no campo. […] Temos que cessar com essas invasões”, disse Zucco.