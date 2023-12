Auxílio-moradia para militares do DF é aprovado na LDO de 2024

A emenda que garante o pagamento de auxílio-moradia para a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi parcialmente aprovada no texto-base da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024. O texto teve mudanças na redação e na apresentação dentro da lei, mas permanece garantindo o benefício.

A previsão do auxílio-moradia havia sido inserida na Lei nº 14.724, que instituiu a recomposição salarial de 18% para as forças de segurança pública do DF, mas foi vetada anteriormente pelo presidente Lula, levando em consideração a percepção do Tribunal de Contas da União (TCU), que questionou o auxílio-moradia para a PMDF e o CBMDF. A Corte chegou a suspender os pagamentos, mas cancelou a decisão após o GDF apresentar embargos de declaração.

A proposta que beneficia as duas corporações da capital do país foi conquistada após a articulação política de parlamentares do DF. O deputado federal Gilvan Máximo (Republicanos-DF) destaca que a aprovação foi costurada após conversas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL); e com o próprio relator da LDO, Danilo Forte.

“As nossas forças de segurança precisam estar com a cabeça boa, precisam de estar com as contas em dia, com comida na mesa, com o filho estudando na escola que ele deseja, para que ele possa prestar um serviço de excelência para a população”, destaca Gilvan.

Relator da LDO, Danilo Forte, aceita inclusão de emenda proposta por Gilvan Máximo para incluir pagamento de auxílio-moradia para a PMDF e o CBMDF

Para Gilvan Máximo, emenda garante segurança jurídica e verba para pagamento de benefício Vinícius Schmidt/Metrópoles

O TCU questionou o pagamento do auxílio

Em sessão, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) também comentou a importância da emenda: “É uma matéria relevante, urgente. Causa uma apreensão muito grande aos nossos policiais militares e bombeiros, tendo em vista a ameaça do Tribunal de Contas com relação à suspensão do pagamento”.

Recomposição salarial O projeto que reajusta em 18% os salários dos policiais e dos bombeiros do DF foi sancionado pelo presidente Lula no dia 15 de novembro. A primeira parcela, de 9%, foi incorporada aos salários dos servidores em julho, e a segunda, de mais 9%, será paga a partir de janeiro de 2024.

O texto, publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), modifica os salários da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF); da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Veja como ficam os salários dos policiais civis:

Lula aprova novos salários de policiais civis do DF

Lula aprova novos salários de policiais civis do DF

Lula aprova novos salários de policiais civis do DF

No caso da PMDF e do CBMDF, o reajuste é aplicado sobre a remuneração básica, chamada de vantagem pecuniária especial (VEP).

Porém, ao contrário dos policiais civis, PMs e bombeiros militares recebem outros recursos, conhecidos como penduricalhos, que elevam o valor do salário final.

Veja como ficará a VEP da PMDF e do CBMDF:

Tabela com novos salários dos policiais e bombeiros do DF

Tabela com novos salários dos policiais e bombeiros do DF