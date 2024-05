Caminhão com doações para RS tomba no interior de São Paulo

Um caminhão da empresa Correios que estava carregado com aproximadamente 19 toneladas de doações para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul tombou na Rodovia dos Bandeirantes, no interior de São Paulo, na noite desta quarta-feira, (8). Apesar do susto, os mantimentos e suprimentos que saíram de Ribeirão Preto, foram recuperadas e já redirecionadas, novamente, para Porto Alegre. O acidente ocorreu por volta das 21h na altura do km 129, na altura de Santa Bárbara d’Oeste. O motorista se feriu levemente e passa bem, de acordo com a companhia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No momento do acidente, algumas cargas acabaram se espalhando pela estrada e cerca de 70% dos donativos puderam ser salvos. As pistas foram bloqueadas por algumas horas, mas já estão funcionando normalmente, segundo a CCR AutoBan, concessionária que administra o trecho.

A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo foi procurada, mas não enviou esclarecimentos sobre as circunstâncias do tombamento da carreta até a publicação deste texto.

*Com informações do Estadão Conteúdo