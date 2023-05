Avaliado em R$ 60 mil, ex BBB Larissa Santos troca lentes de contato dental com Dr Viotto

Larissa Santos, participante da última edição do reality Big Brother Brasil, exibido na Rede Globo, acaba de trocar as suas lentes de contato antigas pelas lentes Viotto e totalmente satisfeita com o resultado, a beldade exibe a naturalidade e tecnologia avançada que adquiriu na Clínica Viotto.

Ela usou a cor BL2 HT em seus dentes superiores e inferiores, procedimento este que totalizou o valor de 60 mil reais.

Gostaram da naturalidade do sorriso da ex sister?

As Lentes Viotto são as que mais se assemelham com os detalhes dos dentes naturais, e o paciente pode escolher a cor que desejar, tendo a opção da mais branca até o mais natural.

Nas redes sociais Larissa compartilhou com os seus seguidores: “Meu novo sorriso pelo melhor @drviotto ! Sempre comentava lá dentro do programa o quanto me incomodava o meu sorriso e o quanto eu desejava fazer a mudança das minhas lentes de contato. Hoje foi o dia de finalmente trocar e eu não poderia ter escolhido equipe melhor.”

Para acompanhar mais detalhes desta transformação basta acessar o Instagram @drviotto