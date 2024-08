Avião caiu em terreno vazio e ninguém foi atingido no chão, diz PM

São Paulo — O comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Cássio Marques, afirmou que o avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9/8), não atingiu pessoas no solo. De acordo com ele, a aeronave caiu em um terreno vazio.

“[O avião] atingiu a garagem de uma das casas, mas aparentemente caiu em um terreno que estava vazio. Felizmente, não temos vítimas no solo, nem pessoas feridas gravemente”, disse o coronel.

O comandante-geral também informou que a corporação montou um gabinete de crise com uma força-tarefa para auxiliar as autoridades locais. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, estão a caminho do local.

Segundo o coronel, foram montados dois postos, um de comando e um de operação, com equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. “O local está sendo resfriado e preservado”.

As investigações do caso ficarão a cargo do Cenipa, da Força Aérea Brasileira (FAB) e a Polícia trabalha neste momento para isolar a região.

A aeronave tinha 61 pessoas no momento do acidente, entre tripulantes e passageiros. Não há informações sobre sobreviventes. Inicialmente, a companhia aérea havia informado que 62 pessoas estavam a bordo.

Queda de avião em Vinhedo A queda foi registrada em vídeo por diferentes ângulos. Nas imagens, é possível ver o avião descendo em parafuso até se chocar com o solo, dentro de um condomínio no bairro Capela. Após a colisão, a aeronave explodiu e provocou um incêndio.

Assista:

Entre as vítimas, estão 57 passageiros e quatro tripulantes. Eles ainda não tiveram as identidades reveladas. Segundo o Governo de São Paulo, os corpos devem ser encaminhados para Instituto Médico Legal (IML) de Campinas, cidade vizinha. É possível que IMLs de outros municípios também sejam utilizados.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionada para atuar na ocorrência da queda da aeronave da Passaredo, de matrícula PTB 2283, registrada na tarde desta sexta-feira (9/8), em Vinhedo (SP).

Investigadores do órgão e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência.

A VoePass disponibilizou o telefone 0800 9419712 durante 24 horas para prestar informações a passageiros, familiares e colaboradores.