Avião da FAB chega ao Brasil com 17 sobreviventes que viviam na Turquia

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou ao Rio de Janeiro na madrugada deste domingo, 12, trazendo 17 pessoas diretamente afetadas pelo terremoto de magnitude 7,8 que ocorreu na semana passada na Turquia e na Síria. A aeronave pousou no Aeroporto Internacional do Galeão. Foram resgatados nove brasileiros, três sírios, dois turcos, dois colombianos e um egípcio. Todas são pessoas consideradas mais vulneráveis: mulheres, crianças, idosos e pessoas doentes. Ou ainda pessoas que tiveram contato com a embaixada do Brasil na Turquia. O voo saiu de Ancara, na Turquia, na tarde de sábado, 11. Outro avião da FAB seguirá daqui a duas semanas para a região afetada pelos tremores para trazer de volta ao Brasil bombeiros militares de vários Estados do país e que foram enviados para atuar no resgate de vítimas e buscas por corpos com cães farejadores.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga