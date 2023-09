BA: confrontos entre policiais e bandidos deixaram 51 suspeitos mortos

Reprodução/PCBA

1 de 1 Foto colorida da Polícia Civil da Bahia – Metrópoles – Foto: Reprodução/PCBAUma ação em Acajutiba, Bahia, deixou cinco suspeitos mortos e dois feridos na terça-feira (27/9). Segundo a Polícia Militar do estado, as mortes ocorreram depois de confronto com forças de segurança. Na ação, militares foram acionados com informações de homens armados em uma área de mata na região conhecida como Estrada do Cumbe.

As cinco mortes ocorrem quatro dias após cinco suspeitos de integrarem facções criminosas serem mortos em Salvador e Feira de Santana. Com esses últimos registros, o número de mortes em ações policiais no estado subiu para 51 no mês, conforme o G1.

Leia a matéria completa no portal Bahia Notícias, parceiro do Metrópoles.

