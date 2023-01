Ba-Vi no Baianão: onde assistir, escalações e arbitragem

Prepare o seu coração para viver as emoções do primeiro Ba-Vi de 2023. Bahia e Vitória se enfrentam no domingo (29), às 16h, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano. As equipes vivem momentos distintos no torneio.

O tricolor é o vice-líder, com nove pontos, mas amargou a primeira derrota no estadual na quarta-feira (25). Fora da zona de classificação, o rubro-negro ocupa a oitava colocação, com quatro pontos, mas venceu o primeiro jogo no torneio na quinta-feira (26). Confira a seguir todos os detalhes do clássico:

Transmissão

A partida será transmitida pela TVE Bahia, tanto na televisão aberta como no canal de YouTube da emissora.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe, Borel, Kanu, Raul Gustavo e Chávez; Rezende, Acevedo e Daniel; Kayky, Ricardo Goulart e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Vitória: Dalton, Zeca, Dankler, Camutanga e João Lucas; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Gegê; Osvaldo, Tréllez e Rafinha. Técnico: João Burse.

Arbitragem

Emerson Ricardo de Almeida Andrade apita o jogo, tendo como assistentes Luanderson Lima dos Santos e Elicarlos Franco de Oliveira.

Ingressos

Os ingressos para o primeiro Ba-Vi do ano estão esgotados. A Fonte Nova contará com torcida única dos tricolores.