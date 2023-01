Vitória x Cordino: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Vitória e Cordino entram em campo nesta quinta-feira (5) em jogo válido pela pré-Copa do Nordeste. A partida marca a estreia do Leão na temporada 2023 e tem clima de final, já que só o vencedor do confronto avança na fase eliminatória.

Se passar pelo adversário maranhense, o Leão enfrentará no domingo (8) o vencedor de Jacuipense x Altos, valendo uma vaga na fase de grupos do torneio regional.

Transmissão

Vitória x Cordino-MA terá transmissão dos canais ESPN e Star+. A partida começa às 19h30, no Barradão.

Prováveis escalações

Vitória: Dalton, Railan, Marco Antônio, Camutanga e João Lucas; João Pedro, Rodrigo Andrade e Diego Torres; Osvaldo, Tréllez e Rafinha (Gegê). Técnico: João Burse.

Cordino: Dida, Everton, Rony, Gilmar e Eric; Diego Teles, Recife, Chaveirinho e Felipinho; Ulisses e Paulo Victor. Técnico: Marcinho Guerreiro.

Arbitragem

Rodrigo José Pereira de Lima apita o jogo, tendo como assistentes Bruno Cesar Chaves Vieira e Karla Renata Cavalcanti de Santana. Trio de Pernambuco.

Ingresso

À venda no Barradão ou através do site futebolcard.com.

PONTOS DE VENDA

Site (www.futebolcard.com)

24h

Bilheterias do Barradão

A partir das 12h

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40

Cadeira

Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60