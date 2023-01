Ba-Vi tem mosaico da torcida do Bahia com provocação ao Vitória

O mosaico feito por uma torcida organizada do Bahia com provocação ao Vitória está presente na Arena Fonte Nova para o Ba-Vi deste domingo (29), pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. No desenho, montado atrás de um dos gols, está escrito: ‘não fujam’ . A Polícia Militar chegou a recomendar a alteração da frase, mas voltou atrás e liberou.

A arte faz referência ao clássico disputado em 18 de fevereiro de 2018, que teve confusão e várias expulsões. O jogo acabou por insuficiência de jogadores do Vitória, e o Bahia foi considerado vencedor.

No sábado (28), o Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe) recomendou mudar a frase. Segundo a PM, a provocação incitava a violência. A determinação foi criticada pela torcida organizada Bamor, responsável pelo mosaico.

“Vale salientar que a realização dos nossos mosaicos (PAPEL + 3D) já havia sido liberada de forma oficial e 90% finalizada no dia de ontem, porém na manhã de hoje (sábado) fomos informados pelo comandante do BEPE que não poderíamos finalizar nossa ação com a prerrogativa de que o projeto faz incitação a violência, mesmo com TUDO SIDO LIBERADO DE FORMA OFICIAL PELOS MESMOS QUE NOS AUTORIZARAM DIAS ANTES”, diz um trecho da nota da organizada, divulgada nas redes sociais.

Ainda no sábado, a Polícia Militar mudou de ideia e liberou o mosaico. A atitude foi comemorada pela Bamor: “Desde já agradecemos a todos que se mobilizaram em prol da realização da nossa festa e em respeito, manteremos todos informados dos próximos passos”.