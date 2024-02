Baby do Brasil é flagrada de cadeira de rodas em aeroporto de Salvador

Baby do Brasil foi flagrada por um leitor desta coluna, nesta terça-feira (13/2), no aeroporto de Salvador, na Bahia. Um detalhe, no entanto, chamou a atenção: a cantora andava pelo local sentada em uma cadeira.

No vídeo enviado à coluna Fábia Oliveira, é possível ver Baby sendo empurrada por um homem pelo aeroporto. A cadeira de rodas era de uma companhia aérea. Nas imagens, a artista aparece de chapéu e com a cabeça abaixada, mexendo no celular.

Assista abaixo:

Baby do Brasil se pronuncia após polêmica com Ivete Sangalo Baby do Brasil usou as redes sociais para desmentir uma possível desavença com Ivete Sangalo após a repercussão de uma cena entre as duas no Carnaval de Salvador.

Baby do Brasil – Ivete

Baby do Brasil e Ivete Sangalo

baby do brasil

Baby do Brasil vai se apresentar na Avenida São João Reprodução/Redes Sociais

Cantora Baby do Brasil durente o velório da cantora Rita Lee no Planetário do Parque Ibirapuera, na Zona Sul da capital paulista 4

Fábio Vieira/Metrópoles

Baby-do-Brasil-Luiz-Galvão-Novos-Baianos

Novos Baianos: Baby do Brasil é surpreendida por oficial de justiça Reprodução/Instagram

Baby do Brasil em entrevista para o Domingo Espetacular (Divulgação: Record TV)

Baby do Brasil em entrevista para o Domingo Espetacular (Divulgação: Record TV) Baby do Brasil em entrevista para o Domingo Espetacular (Divulgação: Record TV)

Na ocasião, Ivete estava desfilando em seu trio elétrico e Baby fazia uma participação. Em dado momento, a cantora de 71 anos, que também é pastora, pegou o microfone e disse: “Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos”.

Surpresa, Ivete Sangalo reagiu com bom-humor: “Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse quando a gente maceta ele”. Comemorando a resposta, Baby do Brasil pediu que Ivete cantasse Pequena Eva. “Eu vou cantar Macetando porque Deus está mandando, está macetando certo”, respondeu a cantora baiana.

No Instagram, Baby minimizou a situação.

“Olá minha gente , são 6h24 da manhã, e estou fazendo essa postagem para registrar o que falei na postagem de ontem, sobre a homenagem amorosa e honrosa, que recebi da minha amiga querida de tantos anos, Ivete Sangalo. Acho importante deixar registrado aqui para que todos possam saber definitivamente que não temos nenhuma treta entre nós, muito pelo contrário, só existe o grande amor divino que nos une em Deus ! E mais uma vez registro aqui a frase célebre de Mahatma Gandhi: ‘Divergência de opinião não é motivo para brigas!’. Fiquem tranquilos, eu a amo em Cristo Jesus! Ela é amada do Pai!”, escreveu.