Corpo do irmão do prefeito de Minaçu é encontrado em Goiás

O corpo de Paulo Roberto da Silva, de 62 anos, foi encontrado no início da noite desta quarta-feira (15/2). Ele é irmão do prefeito da cidade de Minaçu, Carlos Alberto Leréia Silva (PSDB), e estava desaparecido há uma semana. De acordo com o próprio político, a vítima se envolveu num acidente automobilístico à margem da rodovia estadual GO-132.

“Comunico a todos que foi localizado o corpo do meu irmão Paulo Roberto da Silva (Paulinho). Ele foi encontrado na estrada que liga Minaçu ao Distrito de Canabrava Filó, vítima de capotamento do seu veículo”, disse Leréia nas redes sociais.

O corpo foi encontrado na altura do Povoado Cana Brava (Filó). Paulo era aposentado e familiares deram conta de seu desaparecimento no dia 7/2, quando o idoso saiu e não retornou para casa.

O prefeito agradeceu o empenho de todas as autoridades e Forças de Segurança, além do Governador Ronaldo Caiado (União Brasil), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da setores da imprensa do Estado de Goiás e de colaboradores voluntários que auxiliaram a busca.

Paulinho, como era conhecido o irmão de Leréia, era procurado pelos bombeiros com ajuda de populares e auxílio de drones e equipes de cães farejadores. Agora, a Polícia Civil vai começar as perícias para determinar-se as causas do acidente.