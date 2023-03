Bahia anuncia retirada de cadeiras em setor da Fonte Nova

A Fonte Nova passará por uma mudança. Pleito antigo de parte da torcida tricolor, as cadeiras do setor norte inferior, onde a torcida organizada Bamor se concentra, serão retiradas. O anúncio foi feito pelo Bahia, nesta terça-feira (28).

De acordo com o tricolor, a autorização do Governo do Estado para a retirada dos assentos foi assinada durante solenidade realizada na noite desta terça-feira e que contou com presença da diretoria do Esquadrão.

O Bahia já havia demonstrado interesse em retirar as cadeiras do setor Norte inferior. A Fonte Nova concordou com a medida, que reduzirá custos na manutenção do equipamento. Faltava apenas a autorização do governo através da Sudesb.

A tendência é de que a retirada das cadeiras ocorra após o jogo entre Bahia e Jacuipense, marcado para este domingo (2), às 16h, pela segunda partida da final do Campeonato Baiano.