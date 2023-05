Bahia bate o Vasco fora de casa e vence a primeira no Campeonato Brasileiro

O Bahia enfim venceu a primeira no Campeonato Brasileiro. Bateu o Vasco, por 1×0, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (1º). Além de somar os primeiros pontos na Série A, o Esquadrão quebrou a sequência de duas derrotas no torneio.

O Bahia construiu o triunfo fora de casa enquanto não fazia um bom jogo no primeiro tempo. O time deu muito espaço ao Vasco na defesa e se mostrou desorganizado na fase ofensiva. Até que, aos 43 minutos, Thaciano aproveitou um contra-ataque e abriu o placar com aquele que seria o único gol da partida.

O time melhorou no segundo tempo e dominou boa parte do duelo, criou grandes chances e não conseguiu converter em gols. Dessa fez não fez falta.

A vitória sobre o Vasco garante ao Bahia de Renato Paiva um pouco de tranquilidade e a saída da zona de rebaixamento, agora em 15º lugar. O próximo compromisso será contra o Coritiba, domingo (7), às 16h, na Fonte Nova.

EFICAZ

O retorno de Thaciano no lugar de Daniel foi uma das novidades da escalação tricolor, que teve ainda a surpresa de Biel perder a posição para Ademir e começar no banco de reservas.

Apoiado pela torcida, o Vasco iniciou a partida tentando encurralar o Esquadrão no campo de defesa. A estratégia deu ao Bahia a oportunidade do contra-ataque e, em jogada dessa maneira, Jacaré acertou a trave logo com um minuto.

Os dois times, aliás, começaram em um ritmo intenso. Também na base da transição rápida, o Vasco respondeu deixando Alex Teixeira na cara do gol; Marcos Felipe fez uma grande defesa.

A boa chance com Jacaré não foi a tônica do Bahia no primeiro tempo. O setor de meio-campo não conseguia combater as investidas do adversário e por vezes deixou a linha de defesa no mano a mano com os vascaínos.

Quando o tricolor reapareceu no ataque, a estrela brilhou. Everaldo buscou a bola no meio-campo e tocou para Thaciano. O meia avançou, entrou na área e serviu Cauly, que chutou em cima da marcação. O rebote ficou com Thaciano, que driblou o defensor do Vasco antes de chutar forte e abrir o placar.



ARTHUR SALES PERDE GOLS

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo time, mas com postura um pouco diferente. E conseguiu conectar alguns contra-ataques que poderiam deixar a vitória mais tranquila.

Mesmo com a vantagem, o time não se limitou a administrar o resultado, pelo contrário. Ocupou os espaços no meio-campo e pressionou o Vasco na saída de bola para tentar forçar o erro do adversário. Faltou finalizar bem.

Uma bola esticada achou Everaldo na ponta esquerda, e o centroavante ajeitou de calcanhar para Cauly, que isolou de canhota.

Renato Paiva decidiu colocar sangue novo, com Chávez, Yago e Arthur Sales nas vagas de Matheus Bahia, Cauly e Everaldo. E o novo atacante perdeu duas chances claras de gol.

Na primeira participação no jogo, Yago deu ótimo passe para Arthur Sales, que saiu de cara com o gol e finalizou em cima do goleiro Léo Jardim.

Na reta final da partida, o Esquadrão desacelerou e recuou a marcação enquanto o Vasco ganhou terreno, mas a defesa se segurou. Na frente, Arthur Sales teve outra chance na cara do gol e mas perdeu. Para a sorte do centroavante, o lance não fez falta.

FICHA TÉCNICA

Vasco 0x1 Bahia – Campeonato Brasileiro (3ª rodada)

Vasco: Leo Jardim, Puma Rodríguez, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton; Jair (Rwan), Andrey (Rodrigo) e Marlon Gomes (Carabajal); Gabriel Pec (Erik Marcus), Pedro Raul e Alex Teixeira (Orellano). Técnico: Maurício Barbieri.

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Rezende; Jacaré, Acevedo, Thaciano (Diego Rosa), Cauly (Yago) e Matheus Bahia (Chávez); Ademir (Biel) e Everaldo (Arthur Sales). Técnico: Renato Paiva.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Gol: Thaciano, aos 43 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Andrey (Vasco); Acevedo, Matheus Bahia, Ademir, Jacaré (Bahia)

Público: 18.341 pagantes

Renda: R$ 1.044.516,00

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Fabrini Bevilaqua Costa (Trio de São Paulo).

VAR: Daniel Nobre Bins (RS).