Bahia comprará R$ 50 mi em produtos da agricultura familiar para alimentação escolar

Em publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira (10), o governador Jerônimo Rodrigues comemorou o anúncio feito pelo Governo Federal de reajuste de 39% nos valores dos recursos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Este é o primeiro reajuste do programa, desde o ano de 2017. “Saco vazio não para em pé! Aluno sem comer não sonha, não rende, não aprende. O futuro é feito agora. E, nas escolas da rede estadual da Bahia, a alimentação da melhor qualidade já está garantida”, escreveu em seu perfil no Twitter.

Ainda de acordo com o governador, na Bahia, 100% do valor dos recursos vindos do PNAE serão utilizados na compra de itens alimentícios da agricultura familiar. Esse número é maior que o exigido pelo PNAE, que é de, no mínimo, 30%. “Em 2023, R$ 50 milhões vão ser usados na compra de produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar. Destes, R$35 milhões vêm do Governo do Estado. Serão 5.000 toneladas de arroz, feijão, farinha, flocão, aipim e polpa para os mais de 300 mil alunos”, afirmou Jerônimo.