Bahia consegue  liminar para ter torcida contra o Sport na Ilha do Retiro 

O Bahia conseguiu uma liminar através do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que permite a presença da torcida tricolor na partida contra o Sport, nesta quarta-feira (22), às 21h30, na Ilha do Retiro.

Inicialmente o duelo contaria com torcida única do Sport, mandante do duelo. Desde o dia 30 de janeiro, a Federação Pernambucana junto com autoridades locais, adotou a medida em clássicos envolvendo as equipes do estado e em jogos válidos pela Copa do Nordeste. A entidade alega questões de segurança.

A decisão do STJD, assinada pelo presidente do órgão, Otávio Noronha, obriga o Sport a disponibilizar em até seis horas antes da partida uma carga de ingressos para a torcida tricolor.

Caso a medida não seja cumprida, o duelo deverá ser realizado com portões fechados, sem a presença do público.