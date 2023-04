Bahia encara o Volta Redonda por vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Depois de largar mal no Campeonato Brasileiro, o Bahia terá na Copa do Brasil a chance de recuperação. Nesta quinta-feira (27), o tricolor encara o Volta Redonda no segundo jogo da terceira fase. A partida começa às 19h, na Fonte Nova, e vale uma vaga nas oitavas de final da competição.

Como venceu o jogo de ida por 2×1, no Rio de Janeiro, o Bahia chega ao confronto com a vantagem de poder empatar para garantir a classificação – também avança em caso de vitória, obviamente. Se perder por um gol de diferença, seja qual for o placar, a decisão vai para os pênaltis.

Apesar da vantagem, no Esquadrão um triunfo em casa é importante para amenizar a situação com a torcida após as derrotas nas duas primeiras rodadas do Brasileirão. O time foi vaiado no último jogo, que perdeu para o Botafogo, por 2×1, na Fonte.

“Diante de nosso torcedor, a gente precisa buscar essa classificação. É importante para nossa confiança. Um jogo muito difícil, o Volta Redonda é uma equipe muito qualificada. Mas tenho certeza que da forma que a gente vem trabalhando, nosso grupo é merecedor e vai conseguir essa classificação”, acredita o zagueiro Kanu.

O defensor, aliás, é uma das novidades do técnico Renato Paiva para o confronto, já que volta após desfalcar o time no Brasileirão. Além dele, o também zagueiro Vitor Hugo está recuperado de gripe e deve ser relacionado pelo treinador.

Por outro lado, Renato Paiva não terá à disposição o meia Thaciano e o atacante Vinícius Mingotti. Eles já atuaram na Copa do Brasil deste ano por Grêmio e Operário-PR, respectivamente, e por isso não podem defender o Bahia na competição. Thaciano também se recupera de uma tendinite no quadril.

“A gente sabe da nossa força, do nosso trabalho. Então, vai muito confiante para conquistar a classificação. É ruim ficar de fora, não poder ajudar a equipe. É agoniante, mas fazia parte. Espero estar em todos os jogos durante o campeonato se o professor Renato optar por mim. E que a gente consiga juntos, como equipe, com grandes exibições, [fazer] um grande campeonato”, completa Kanu.

Enquanto o Bahia tenta apagar a imagem deixada nos dois últimos jogos, o Volta Redonda desafia o longo período de inatividade. A última partida oficial do time fluminense foi justamente a derrota para o tricolor, no dia 11. Desde então, a equipe apenas treinou, já que a Série C do Brasileirão só começará em 2 de maio.

Para manter os atletas em atividade, o Volta Redonda disputou um amistoso com o Jabaquara-SP, no dia 15 de abril, e venceu por 3×1. O técnico Rogério Corrêa contou com jogadores novos, como o atacante Samuel Granada, que passou discretamente pelo Vitória em 2021. Fora isso, o time que encara o Bahia deve ter a base da primeira partida.

Além do ganho esportivo com a vaga nas oitavas de final, passar de fase na Copa do Brasil garantirá um reforço financeiro a um dos dois times. A premiação da CBF para os clubes que disputarem a próxima fase é de R$ 3,3 milhões. Este ano, o tricolor já embolsou R$ 5,2 milhões pelas fases anteriores.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Kanu e Rezende; Jacaré, Acevedo, Yago, Cauly e Chávez; Biel (Ademir) e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Volta Redonda: Vinícius Dias, Wellington Silva, Gabriel Bahia, Marcão e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu e Caio Vitor; Luizinho, Douglas Skilo e Berguinho. Técnico: Rogério Corrêa.