Bahia faz bom jogo e vence o CRB em adeus à Copa do Nordeste

A despedida do Bahia da Copa do Nordeste veio com triunfo. Sem chances de classificação para as quartas de final, o tricolor apresentou um bom futebol e bateu o CRB por 3×0, na noite desta terça-feira (22), na Arena Fonte Nova.

Numa espécie de amistoso de luxo antes das finais do Campeonato Baiano, o time começou a construir o resultado ainda no primeiro tempo. Logo aos dois minutos, Chávez abriu o placar. De pênalti, Everaldo ampliou. Na segunda etapa, Arthur Sales anotou o terceiro.

A vitória deixou o time com nove pontos, na 6ª colocação do Grupo B. O tricolor vai focar na decisão do estadual. No próximo domingo, encara o Jacuipense, em Riachão do Jacuipe, pelo primeiro jogo da final estadual.

ELÉTRICO

Diferente do esperado, o técnico Renato Paiva optou por não poupar os titulares e mandou praticamente força total para o campo. O comandante preservou o esquema com três zagueiros, usado pela primeira vez na goleada de 4×1 sobre o Itabuna. As novidades ficaram por conta das entradas de Kanu, André e Yago.

O Bahia precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Na descida rápida, Biel achou Chávez em velocidade pelo lado esquerdo. O lateral invadiu a área e chutou forte, sem chances para o goleiro Diogo Silva. Foi o primeiro tento do equatoriano pelo clube.

O gol cedo deixou o tricolor confortável para ditar o ritmo de jogo. O modelo tático adotado por Paiva deu mais liberdade para os laterais, que atuavam como alas. Foi justamente pelos lados do campo que o time tentou buscar caminhos para chegar na área alagoana.

Lá atrás, a equipe baiana mostrou boa consistência defensiva. No lance de maior perigo do CRB, o goleiro Marcos Felipe fez boa intervenção e livrou o Bahia de levar o gol de Anselmo Ramon.

Apesar de explorar os laterais, o Esquadrão colocou a bola no chão e criou boas chances para finalizar dentro da área. O segundo gol poderia ter saído em novo chute de Chávez, que carimbou a defesa, ou na bola chutada por Cauly, que Diogo Silva defendeu.

O que estava bom ficou ainda melhor quando Matheus Ribeiro colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti que Everaldo cobrou no canto direito do goleiro e ampliou para o placar, aos 29 minutos. Foi o sétimo gol do camisa 9 na temporada, sendo cinco deles de pênalti. Ele é o artilheiro do elenco.

FECHOU A CONTA

O Bahia voltou do intervalo sem mudanças e com a mesma postura da primeira etapa. Principalmente pelo lado esquerdo, o tricolor imprimiu velocidade na parceria entre Biel e Chávez. O Esquadrão apresentou bom volume de jogo, mas empilhou chances perdidas.

Na tabela com Cauly, o chute fraco de Biel tinha endereço, mas Gum salvou o CRB na hora certa. Já o goleiro Diogo Silva segurou a finalização de Chávez e a cabeçada de Matheus Bahia.

Do outro lado, o CRB seguiu sem conseguir incomodar o tricolor. Garantido nas quartas de final, o clube alagoano mostrava certo desinteresse pelo confronto.

Com o passar do tempo as equipes pareciam bem conformadas com o resultado e o ritmo do duelo caiu. Renato Paiva aproveitou para descansar alguns atletas. Matheus Bahia, David Duarte, Kayky e Marcos Victor foram para o campo.

Mas quem deu números finais ao confronto foi o atacante Arthur Sales. No rápido contra-ataque, ele recebeu passe de Kayky e aos 45 minutos do segundo tempo fez 3×0 para o Bahia e fechou a conta na Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA

Bahia 3×0 CRB – Copa do Nordeste (8ª rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Kanu (Marcos Victor), Gabriel Xavier e Rezende (David Duarte); André (Arthur Sales), Acevedo, Yago, Cauly e Chávez (Matheus Bahia); Biel (Kayky) e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

CRB: Diogo Silva, Matheus Ribeiro (Denner), Gum, Matheus Mega e Guilherme Romão (Copete); Auremir (Lucas Falcão), Juninho e João Paulo; Renato (Hereda), Anselmo Ramon e Mike (Rafael Longuine). Técnico: Umberto Louzer.

Local: Fonte Nova

Gols: Chávez, aos 2 minutos, Everaldo, aos 29 do 1º tempo, e Arthur Sales, aos 45 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Acevedo (Bahia); Guilherme Romão, Auremir (CRB)

Público: 4.313 pagantes

Renda: R$ 91.577,00

Arbitragem: Luiz Cesar de Oliveira Magalhães, auxiliado por Renan Aguiar da Costa e Anderson da Silva Rodrigues (trio do Ceará)