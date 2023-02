‘Espero cair nas graças da torcida’, diz Diego Torres após 1º gol pelo Vitória

No fim do ano passado, o Vitória foi ao mercado em busca de jogadores com experiência na Série B. A procura levou o clube ao argentino Diego Torres, que havia disputado as últimas três edições da competição, pelo CRB e Novorizontino. Tão logo foi anunciado e já ganhou o status de camisa 10.

O início na Toca do Leão, porém, foi instável. Como consequência, o meia passou a frequentar o banco de reservas. Mas, diante do Jacobinense, desencantou. Em sua 9ª partida com a camisa rubro-negra, ele marcou seu primeiro gol – e foi um golaço, de falta.

Em entrevista coletiva, Diego Torres foi questionado sobre seguir os passos de Escudero, outro argentino camisa 10 do Vitória – e ídolo do clube.

“Tomara, né?! Estava trabalhando muito para poder fazer meu primeiro gol com essa camisa. É melhorar no dia a dia. A gente sabe que tem que melhorar muito ainda, e espero cair nas graças da torcida”, afirmou.

O jogador também falou sobre a confiança após balançar as redes pela primeira vez pela equipe. Para ele, o gol tem ‘sabor especial’ e é fruto do entrosamento que, aos poucos, vai ganhando com o elenco.

“Muito importante, dá confiança. Fazer um gol com a camisa do Vitória tem um gosto mais especial. Trabalho no dia a dia para me sentir melhor, estou me sentindo melhor fisicamente e adaptado. (…) Com certeza que tem um gosto especial. Fazer um gol com essa camisa é mais especial ainda. Clube deste tamanho, gigante, óbvio que é especial”, disse.

O Vitória agora deixa de lado o Campeonato Baiano para focar na Copa do Nordeste. O Leão enfrenta o CSA neste domingo (5), às 16h, no Estádio Rei Pelé, pela 2ª rodada da competição regional. O oponente é um rival bem familiar a Diego Torres, que vestiu a camisa do CRB por duas temporadas.

“Já conheço [a cidade], joguei lá por dois anos e meio. Espero que domingo a gente faça um grande jogo e traga os três pontos que vai ser muito importante para a gente nessa caminhada”, comentou.

O CSA, aliás, não vem em boa fase, e amarga a vice-lanterna do Alagoano. O desempenho ruim causou a demissão do técnico Roberto Fonseca na noite de quinta-feira (2). Questionado se o cenário poderia ajudar o Vitória, Diego Torres preferiu focar no desempenho em campo.

“Jogo é jogo, né?! A gente tem que fazer um grande jogo, vai ser difícil para caramba lá. Mas, se estivermos focados e fizermos um grande jogo, vamos trazer os três pontos para casa”, falou.

Veja outros trechos da entrevista de Diego Torres

Melhor atuação?

Estou melhor fisicamente, e obviamente que vamos entrosando no passar dos jogos. Time novo, à medida que a gente vai trabalhando, vai se conhecendo mais e transmitindo isso nos jogos. Espero que a gente siga melhorando e que eu siga melhorando em cada jogo.

Gol vale Púskas?

Não, não… Eu trabalho muito cobranças de falta e, graças a Deus, ontem pude fazer o gol. Vou seguir trabalhando para, se Deus quiser, fazer mais gols de falta.