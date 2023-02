Bahia lança programa para ampliar cobertura vacinal nos municípios

O governador Jerônimo lançou, nesta terça-feira (28), o programa Vacina Bahia, com o objetivo ampliar a cobertura vacinal e incentivar a imunização contra diversas doenças no estado. O ato aconteceu em Madre de Deus, durante visita do gestor ao Centro de Referência da Mulher. A iniciativa terá investimento de R$ 3,7 milhões, segundo o governo estadual.

A Bahia atualmente tem cobertura vacinal de 73,7% para Poliomielite; 74,1% para Pentavalente; 78,3% da Pneumo 10 e 75% da Tríplice Viral. A meta com o novo programa é elevar o índice para, no mínimo, 95% do público alvo de cada vacina. Crianças de até 1 ano de idade compõem o grupo focal do programa.

“Esse programa de vacina tem duas frentes: os idosos e as crianças. É claro que a vacinação é ambivalente. Teremos responsabilidade com as comunidades tradicionais, com indígenas, com quilombolas e com ribeirinhos. Quem trabalha na área de saúde também tem prioridade, assim como quem está recluso em algum sistema prisional”, declarou o governador.

O Programa Vacina Bahia ainda inclui ações de imunização em escolas, além de disponibilizar dez veículos para vacinação itinerante, contemplando áreas rurais, povos tradicionais, originários e vulneráveis.

Escolhida como base para lançamento do programa, Madre de Deus está entre os 10 municípios com até 100 mil habitantes com baixa cobertura vacinal no estado.

Os 20 municípios que atingirem os melhores índices de cobertura vacinal receberão dois computadores, doados pelo governo estadual. Já o selo ‘Município Amigo da Vacina’ será ofertado às cidades que tiverem pelo menos 95% da população imunizada para as mesmas vacinas, até seis meses após o início da campanha.