Bahia perde zagueiro, mas pode ter três reforços contra o Botafogo

Depois de estrear na Série A com derrota para o Red Bull Bragantino, no último sábado (15), o Bahia mira agora o próximo compromisso no Brasileirão. Na segunda-feira (24), o tricolor encara o Botafogo, às 20h, na Fonte Nova. Para o confronto, o Esquadrão tem pelo menos um desfalque certo.

Diante do Botafogo, o técnico Renato Paiva não contará com o zagueiro Kanu. O jogador está no tricolor emprestado pelo clube carioca e não poderá entrar em campo por conta de uma cláusula contratual.

Sem Kanu, o Bahia pode ter a estreia de Vitor Hugo. O zagueiro se apresentou na última sexta-feira (14) e terá a semana inteira de treinos com os novos companheiros. Outra opção no setor é David Duarte.

Por falar em reforços, o Bahia deve ter outros dois atletas à disposição. Os atacantes Biel e Ricardo Goulart foram poupados da estreia no Brasileirão por conta de uma gripe. Eles serão avaliados durante a semana. Biel é titular e um dos destaques do tricolor.

O elenco do Bahia volta aos treinos na tarde desta segunda-feira (17), quando iniciará os preparativos para o jogo com o Botafogo