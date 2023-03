Bahia tem três desfalques para decisão do Baiano; veja provável escalação

Em busca de vantagem no primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano, o Bahia terá um time diferente do que venceu o CRB, pela Copa do Nordeste, diante do Jacuipense, neste domingo (26), às 16h, no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuipe. Com pelo menos três desfalques, o técnico Renato Paiva será forçado a fazer mudanças.

A principal lacuna para o treinador está no meio-campo. Contratado após o fim das inscrições no estadual, o volante Yago não pode entrar em campo. Já o meia Daniel foi suspenso na semifinal contra o Itabuna e também está fora.

A tendência é a de que o treinador promova o retorno do volante Rezende para o meio, mantendo o time no esquema com três zagueiros. Com isso, Marcos Felipe volta ao time, formando o trio de defensores com Kanu e Gabriel Xavier.

Outra novidade no time é o retorno de Vitor Jacaré. O atacante foi utilizado na função de ala durante a goleada sobre o Itabuna e deixou boa impressão. Um dos destaques do Esquadrão na temporada, ele assume o lugar de André, que fica como opção no banco.

Uma provável escalação do Bahia tem: Marcos Felipe, Kanu, Gabriel Xavier e Marcos Victor; Jacaré, Rezende, Acevedo, Cauly e Chávez; Biel e Everaldo.

Já o atacante Arthur Sales, que marcou o primeiro gol pelo Bahia no triunfo sobre o CRB, também não está inscrito no estadual e não pode disputar as finais do Baianão.