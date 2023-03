Bahia tenta a contratação do zagueiro argentino Victor Cuesta

Depois de um início de temporada ruim, o Bahia está no mercado em busca de reforços. O tricolor tenta a contratação do zagueiro Victor Cuesta, de 34 anos, que está no Botafogo. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo Correio.

A ideia do Bahia é ter em Cuesta um substituto para Raul Gustavo, que sofreu uma lesão no joelho e ficará um bom tempo longe dos gramados. Além disso, o tricolor busca experiência para o setor defensivo. Atualmente o elenco conta com Gabriel Xavier, Marcos Victor, David Duarte e Kanu. O último está machucado.

O Bahia fez uma proposta oficial pelo atleta e aguarda a resposta. Apesar de jogar no Botafogo, Cuesta tem os direitos ligados ao Internacional. Por contrato, o clube carioca pode igualar a oferta feita pelo tricolor se quiser ficar com o atleta.

Formado no Arsenal de Sarandí, Cuesta passou por Defensa y Justicia, Huracán e Independiente antes de chegar ao Inter, em 2017. No ano passado ele foi cedido por empréstimo ao Botafogo. O zagueiro é considerado um dos líderes do alvinegro. Na atual temporada ele disputou oito jogos e marcou um gol.

Apesar de ser argentino, nno ano passado o defensor conseguiu se naturalizar brasileiro e não ocuparia um vaga de estrangeiro no elenco do Bahia.

Marinho na mira

Outro que está no radar do Esquadrão é o atacante Marinho. Atualmente no Flamengo, o jogador de 32 anos perdeu espaço com o técnico Vitor Pereira e o clube rubro-negro enxerga com bons olhos uma possível negociação.

As conversas entre Bahia, Flamengo e o staff do jogador estão em andamento. A ideia do tricolor é ter o jogador em definitivo.