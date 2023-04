Bahia vence o Atlético-MG e cola no G8 do Brasileirão feminino

O time feminino do Bahia conquistou um grande resultado no Brasileirão. Neste sábado (29), as Mulheres de Aço venceram o Atlético-MG, por 1×0, no Sesc Alterosas, em Minas Gerais.

O único gol da partida foi marcado ainda no primeiro tempo, por Ary. A partida em Minas Gerais contou com uma situação curiosa. A árbitra encerrou o confronto antes do tempo total de acréscimos que havia dado, mas voltou atrás e reiniciou o jogo após a reclamação da comissão técnica do Atlético-MG. Mesmo assim, o Bahia segurou a vantagem e garantiu os três pontos.

O Esquadrão segue na luta por uma vaga na segunda fase da competição. Com o triunfo o tricolor subiu para a 9ª colocação, com 13 pontos, e está a apenas um do Cruzeiro, primeiro time no G8.

O time mineiro foi goleado por 7×1 pelo Corinthians, na manhã deste domingo. O próximo compromisso das Mulheres de Aço será no domingo (7), contra o Real Ariquemes, às 18h, em Pituaçu.