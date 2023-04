Bahia visita o Volta Redonda pela 3ª fase da Copa do Brasil; time tem mudança

O Bahia volta a campo hoje, pouco mais de uma semana depois de conquistar o título de campeão baiano. Tem desafio pela Copa do Brasil às 16h30, contra o Volta Redonda, no jogo de ida da terceira fase. A partida será no estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ).

As duas equipes já se enfrentaram uma vez pela Copa do Brasil e foi em 1995. Pela primeira fase, o Esquadrão levou a melhor e venceu o rival nos pênaltis por 7×6, após dois empates sem gols no tempo normal.

A versão 2023 do Bahia quer manter o bom momento que vive desde a final do estadual para chegar às oitavas de final. O Volta Redonda será o último teste antes da estreia no Brasileirão, no sábado, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.

O técnico Renato Paiva será forçado a mudar o time diante da equipe fluminense. O zagueiro Marcos Victor, machucado, está fora de ação. Quem também não viajou foi o meia Cauly. Gripado, ele foi poupado pelo departamento médico. Gabriel Xavier deve ficar com a vaga na zaga, enquanto Yago Felipe é o mais cotado para entrar no meio-campo.

Outro que pode aparecer na equipe é o atacante Ademir. Reforço comprado do Atlético-MG, ele foi relacionado pela primeira vez e tem chance de estrear.

Independentemente da escalação que iniciará a partida, o atacante Jacaré afirma que a torcida pode esperar um time guerreiro em campo. “Nosso objetivo é sempre passar uma fase depois da edição passada. Na edição passada a gente saiu nas oitavas para o Athletico-PR. Então nosso objetivo aqui é passar das oitavas de final esse ano. Acho que o torcedor tem que apoiar a gente e confiar no nosso trabalho. O trabalho do mister é um trabalho bom. Tenho certeza que a gente vai conseguir nosso objetivo aqui dentro”, analisou. Mister é como se chama treinador em Portugal – ele se refere ao técnico português Renato Paiva.

Nesta fase da Copa do Brasil, a classificação passa a ser decidida em dois jogos. O segundo está marcado para o dia 27 de abril, na Fonte Nova.

Volta Redonda

Se Renato Paiva será obrigado a mexer no time, o Volta Redonda colocará em campo uma equipe diferente da que disputou o estadual porque perdeu boa parte dos destaques no Campeonato Carioca. O principal foi o atacante Lelê, vice-artilheiro com 13 gols, que foi negociado para o Fluminense.

Além dele, o zagueiro Alix Vinícius (regressou ao Fortaleza), o meia Luciano Naninho (Vila Nova) e o atacante Pedrinho (Ceará) deixaram o clube. A equipe se reforçou com o retorno do meia Marcelo, de 34 anos, que estava no Mirassol, o lateral Marcos Pedro e os atacantes Matheus Alessandro e Samuel Granada. Os três últimos com passagens pelo Fluminense.

Antes de encarar o Bahia, o Volta Redonda passou por dois adversários na Copa do Brasil. Na primeira fase eliminou o Falcon-SE, vencendo por 3×1, fora de casa. Depois, bateu o Atlético-GO nos pênaltis por 5×4 após empate por 1×1 no tempo normal, em Goiânia.

Confira as prováveis escalações:

Volta Redonda: Vinícius Dias, Wellington Silva, Sandro Silva, Marcão e Ricardo Sena; Dudu, Bruno Barra e Marcelo; Matheus Alessando, Macário e Luizinho. Técnico: Rogério Corrêa.

Bahia: Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Kanu e Rezende; Jacaré, Acevedo, Yago Felipe, Daniel e Chávez; Biel e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.