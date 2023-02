BaianaSystem, Gilsons e Tropkillaz se juntam no single Presente; ouça

Depois dos dois singles ao vivo lançados com o Olodum, que resultam do show conjunto que o BaianaSystem e o afro do Pelô fizeram no Festival de Verão, o Baiana anuncia o lançamento do single Presente, gravado com Os Gilsons e Tropkillaz.

“Presente traz uma mensagem que sensibiliza e busca a compreensão das coisas que realmente importam pra nossas vidas, depois de tempos tão difíceis de pandemia. O fato de ser lançada nesse carnaval é fundamental para que não esquecermos do que passou, pra lembramos que o sentimento que rege todas as celebrações é o amor”, diz Russo Passapusso.

“Depois de um ano trabalhando no nosso álbum Pra Gente Acordar, este single traz muito significado. O Baiana é uma potência atual que traz toda ancestralidade da música da Bahia, assim como nós. Eles são de grande inspiração e este encontro foi muito especial, genuíno e que nasceu no Ensaio do Cortejo Afro. Não tinha como dar errado”, afirma Fran Gil.

“E ainda temos a sorte de ter o Tropikilazz, que sintetiza perfeitamente a mescla de gêneros que nosso grupo tanto gosta”, completa José Gil.

Veja o vídeo:

Leia a letra da composição:

PRESENTE (Russo Passapusso/SekoBass/Fran Gil/João Gil/José Gil/Laudz/Zegon)

Eu quero as coisas

Que o dinheiro não vai te dar

Hoje eu quero as coisas

Sem dinheiro não vai comprar

Eu quero as coisas

Que o dinheiro não vai te dar

Hoje eu quero as coisas

Sem dinheiro não vai comprar

Ah ah ah

Um anel de latão pra te dar

Ah ah ah

De lata tata tá tata

Ah ah ah

Um anel de latão pra te dar

Ah ah ah

Gosto dela colado comigo

Tô contente basta tá contigo

Dança junto, aqui não tem perigo

Chega perto, mais perto

Vou te contar

Chega junto, mais junto

Vou te levar

Não tem dinheiro que pague

Ahh ah ah

Olha o que eu comprei

Presente pra você, Iaiá, gostar

Olha o que eu toquei

Presente pra você, Iaiá, dançar

Eu quero as coisas

Que o dinheiro não vai te dar

Hoje eu quero as coisas

Sem dinheiro não vai comprar

Eu quero as coisas

Que o dinheiro não vai te dar

Hoje eu quero as coisas

Sem dinheiro não vai comprar

Ah ah ah

Um anel de latão pra te dar

Ah ah ah

De lata tata tá tata

Ah ah ah

Um anel de latão pra te dar

Ah ah ah