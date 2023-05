Baiano Wanderley Pereira é medalha de prata no Mundial de boxe

O baiano Wanderley Pereira conquistou a medalha de prata no Mundial de boxe, disputado em Tashkent, no Uzbequistão. Holyfield, como é conhecido, alcançou a final da competição na categoria até 75kg, mas foi derrotado pelo cubano Yoenli Martinez por decisão unânime, neste sábado (13).

O rival começou melhor a luta, e venceu o primeiro round na opinião dos cinco juízes. Wanderley melhorou seu desempenho na segunda etapa e conseguiu encaixar mais golpes no adversário, mas os árbitros apontaram Hernández como melhor. No fim, o cubano precisou apenas administrar a vantagem para confirmar a vitória por unanimidade.

Aos 22 anos, o baiano de Conceição do Almeida fez ótima campanha no Mundial, chegando à decisão em sua segunda participação na competição. Ele acumulou vitórias sobre Fahad Al-Khoori (Emirados Árabes Unidos), na estreia, por nocaute técnico; Nurkanat Raiys (Cazaquistão), nas oitavas de final, por unanimidade (5:0); Callum Peters (Austrália), nas quartas, por decisão dividida dos árbitros (4:3); e Alokhon Abdullaev (Uzbequistão), na semi, por 4:1 de virada.

Campeão dos Jogos Sul-Americanos do ano passado, Wanderley Pereira é o quarto brasileiro a alcançar uma final do Mundial. Assim como ele, todos os outros três são baianos: Everton Lopes (ouro em 2011), Robson Conceição (prata em 2013) e Keno Marley Machado (prata em 2021).

Além de Holyfield, o carioca Wanderson de Oliveira (71kg) também conquistou uma medalha em Tashkent, de bronze. Desta forma, o Brasil iguala a campanha de 2013, quando Robson Conceição ficou com a prata e Everton Lopes, com o bronze. Já em 2011, o país também subiu ao pódio duas vezes, com o ouro de Everton Lopes e o bronze de Esquiva Falcão.