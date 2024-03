Bairro do extremo sul de São Paulo é o mais populoso da cidade

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta quinta-feira (21) os dados do Censo 2022, que revelam informações sobre a população e os domicílios da cidade de São Paulo. O distrito de Grajaú, localizado no extremo da zona sul da capital, é o mais populoso, abrigando 384.873 pessoas em 154.205 domicílios. Já o distrito de Marsilac, também na zona sul, é o que possui menos habitantes, com 11.443 pessoas em 6.135 domicílios. Apesar de ser uma das maiores metrópoles do mundo, São Paulo apresenta um crescimento populacional mais lento a cada ano, com um aumento de 0,15% entre 2010 e 2022. No entanto, o número de domicílios particulares tem crescido em ritmo mais acelerado, com um aumento de 2,81% ao ano no mesmo período. O distrito de Perdizes, na zona oeste, é o que possui a maior quantidade de domicílios coletivos, com 294 mil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Leia também

Mais da metade da população do Brasil vive no litoral, aponta o Censo



Censo: 1,2 milhão de brasileiros vivem sem banheiro em casa



*Reportagem produzida com auxílio de IA