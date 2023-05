Suspeito de matar homem em shopping na zona oeste do Rio de Janeiro é preso

Um suspeito de participar do assassinato de um homem dentro de um shopping center na cidade do Rio de Janeiro foi preso pela Polícia Civil. Jonatham Luiz se apresentou à uma unidade policial para prestar esclarecimentos e foi detido pelos agentes. Ele é um dos cinco suspeitos de envolvimento no assassinato de Felipe Louzada, morto a tiros dentro do Taquara Plaza Shopping no dia 28 de abril. Jonatham é acusado de intermediar o encontro entre a vítima e os criminosos. A vítima foi cercada por homens e executada a tiros enquanto descia utilizava uma escada rolante do shopping. Depois de realizar os disparos, os criminosos fugiram do local. A Justiça do Rio de Janeiro já havia expedido um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. As buscas pelos outros envolvidos, que também estão com mandados de prisão em aberto, continua, mas os policiais acreditam que, com a primeira prisão, será mais fácil chegar aos demais envolvidos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga