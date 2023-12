Baleada, delegada tenta negociar com agente da PCDF armado. Veja vídeo

Arquivo cedido ao Metrópoles

1 de 1 Agente da PCDF armado – Foto: Arquivo cedido ao MetrópolesVídeo obtido pela coluna mostra o momento em que a delegada da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Karen Langkammer tenta negociar com um agente da mesma corporação, identificado apenas como Rodrigo, que estava armado e agrediu uma mulher em um bar.

A delegada interveio e, na discussão, acabou tendo o pé baleado pelo agente. O caso ocorreu por volta de 0h15 desta quarta-feira (27/12) em Vicente Pires.

A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada. De acordo com os militares, o agente chegou a efetuar disparos em via pública. Os PMs viram que o suspeito estava atrás de um carro branco e tentaram negociar a rendição.

O homem colocou as mãos para cima e foi desarmado pelos policiais. Ele usava uma pistola Glock 9 mm e portava oito munições e um carregador.

Rodrigo foi preso em flagrante por disparo em via publica, lesão corporal e vias de fato. O caso, incialmente, foi registrado na 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), mas depois foi encaminhado para apuração pela Corregedoria-Geral de Polícia (CGP).

