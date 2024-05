Vídeo: homem se muda e deixa cães para morrer em casa abandonada no DF

Reprodução

1 de 1 Cães abandonados – Foto: ReproduçãoEquipes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), resgataram dois cães que haviam sido deixados para morrer em uma casa abandonada após o tutor se mudar do local. O caso ocorreu nessa sexta-feira (17/5), no Arapoanga, em Planaltina.

Os policiais chegaram ao local após receberem uma denúncia anônima de vizinhos, que perceberam os animais abandonados no lote já vazio. De acordo com os moradores, os animais estavam há 30 dias sem se alimentar.

Os cães foram encontrados sem alimento, com pulgas e carrapatos. Testemunhas disseram que o tutor deixou o local e abandonou os animais. Ele foi identificado e será responsabilizado criminalmente pelo abandono, cuja pena varia de 2 a 5 anos de reclusão.

Veja imagens dos cães sendo resgatados pela PCDF:

Os cães foram atendidos no Hospital Veterinário Público de Taguatinga e posteriormente encaminhados para um lar provisório. Interessados em adotá-los devem procurar a DRCA por meio do telefone (61) 98376-0144.

