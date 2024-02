Bancada do Novo decide enviar notícia-crime à PGR contra Lula

Congressistas do partido afirmam que presidente teria praticado “racismo” e “antissemitismo” por comparar israelenses a Hitler

Neste domingo (18.fev), Lula (foto) voltou a dizer que os palestinos estão sendo alvo de um “genocídio” e disse que o Brasil vai defender na ONU a criação de um Estado palestino reprodução/YouTube Lula – 18.fev.2024

A bancada do partido Novo no Congresso decidiu enviar neste domingo (18.fev.2024) à PGR uma notícia-crime contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os deputados Marcel van Hattem (Novo-RS), Adriana Ventura (Novo-SP) e o senador Eduardo Girão (Novo-CE) afirmam que o petista “teria praticado o crime de racismo” ao estabelecer uma comparação entre os ataques de Israel na Faixa de Gata com ações de Adolf Hitler na Alemanha.

“Lula conseguiu, mais uma vez, se superar com sua declaração criminosa, aberrante e antissemita contra os judeus hoje. Comparar a legítima reação de Israel contra os ataques covardes do Hamas ao que Hitler fez no Nazismo é completamente deplorável, inexplicável!”, escreveu o deputado Marcel van Hattem no X (ex-Twitter).

O deputado disse ainda que a fala “é puro antissemitismo” e que “Lula deve ser responsabilizado”. Na 6ª feira (16.fev), o partido Novo havia apresentado outra notícia crime contra Lula afirmando que Lula teria “cometido o crime de terrorismo” ao divulgar que fará aportes extras à agência de refugiados palestinos da ONU.

Neste domingo (18.fev), Lula voltou a dizer que os palestinos estão sendo alvo de um “genocídio” e disse que o Brasil vai defender na ONU a criação de um Estado palestino.

“É importante lembrar que, em 2010, o Brasil foi o 1º país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem de ser grande. O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus”, declarou o petista a jornalistas em Adis Abeba, na Etiópia.

