Banco do Brasil vai cancelar patrocínio com a Agrishow após ministro da Agricultura ser ‘desconvidado’

O Banco do Brasil (BB) vai cancelar o patrocínio com a Agrishow – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, em Ribeirão Preto, após o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ser “desconvidado” por causa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, disse que “na medida em que o evento perde sua característica institucional e na medida em que houve essa descortesia com o ministro e com o Banco do Brasil que iria acompanhá-lo no evento, não se justifica mais o patrocínio”, comentou. Quem também se pronunciou sobre o episódio foi o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Mais cedo, ele contestou o patrocínio da instituição. “Se a Agrishow não quer o governo federal no evento, não sei se o Banco do Brasil e o governo federal deveriam continuar patrocinando o evento”, escreveu no Twitter. Fávaro decidiu não participar da abertura da Agrishow, marcada para a próxima segunda-feira, 1º, devido a presença de Bolsonaro no evento. O ministro foi avisado na última terça-feira, 25, por Francisco Matturro, presidente da feira internacional, sobre a ida do ex-presidente. Nas eleições de 2022, o agronegócio, em sua maior parte, apoiou a candidatura de Bolsonaro. Em relação ao patrocínio, por meio de sua assessoria, a Agrishow disse que não vai comentar o assunto enquanto não for notificada oficialmente pelo banco, que é um dos principais patrocinadores financeiros do evento. Para se ter ideia, nesta edição o Banco do Brasil tem previsão de gerar R$ 1,5 bilhão em negócios na feira agrícola.

