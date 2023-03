Band festeja Fla-Flu e a chance de dar mais uma “surra” na Globo

A Band festeja o Fla-Flu nas finais do Campeonato Carioca. Não que seja uma novidade, porque nos últimos quatro anos só deu esses dois finalistas brigando pelo título. Mas a comemoração tem a ver com os direitos de transmissão, porque, como se sabe, o Vasco e o Botafogo romperam o acordo e não permitiram que seus jogos, como mandantes, fossem exibidos na emissora.

Na prática, isso evita o que aconteceu no domingo (19/3), quando o jogo Vasco x Flamengo (Vasco mandante) foi exibido apenas na CazéTV.

Assim, os dois confrontos entre Flamengo e Fluminense, previstos para os dias 2 e 9 de abril, são quase uma garantia de que a Band vai assumir o primeiro lugar de audiência, superando a poderosa Globo.

Em anos anteriores, a julgar pelo que aconteceu com a Record e o SBT – quando eram detentores dos direitos de transmissão do estadual do Rio – as duas emissoras chegaram a liderança em dias de Fla-Flu, o clássico mais charmoso do futebol brasileiro.

Na Record, o Fla-Flu fez a emissora obter um feito inédito em seus 68 anos de história, derrotando a Globo em sua própria casa — num domingo —, no Rio de Janeiro. No horário da partida, a Record marcou 15,3 pontos, contra 13,5 da Globo.

No SBT houve um empate técnico, cada um com 25 pontos, mas a emissora paulista ficou à frente por 20 minutos, enquanto a Globo liderou por 14 minutos. Foi a primeira vez nos últimos cinco anos que o Jornal Nacional viu um concorrente ultrapassá-lo durante sua apresentação.

Para ganhar os direitos de transmissão do Cariocão, a Band deu um “chapéu” na Record e no SBT, em negociação feita pela empresa Brax, que assumiu as vendas do torneio a partir deste ano. A agência de marketing conseguiu um valor mínimo de R$ 50 milhões, superior ao antigo contrato que tinha com a Record e um pay-per-view próprio e que era válido até 2022.

São imensuráveis os ganhos da Band com esse duplo Fla-Flu nas próximas semanas, tanto em audiência como em prospecção de anunciantes pontuais. Diferentemente do que poderia ter acontecido, se a final envolvesse Vasco e Botafogo, por exemplo.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!