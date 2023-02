Banda Magníficos marca shows ao mesmo tempo e prefeita tira satisfação

Um show de Carnaval que deveria levar leveza, acabou gerando dor de cabeça nesta terça-feira (21/2). A banda Magníficos marcou dois shows no mesmo horário em cidades diferentes e só hoje avisou à Prefeitura de Marituba (PA) que não poderiam se apresentar. A prefeita da cidade, Patrícia Mendes, usou suas redes sociais para tirar satisfação do caso e declarou que vai levar a situação à Justiça. Em nota, a banda afirmou que foi surpreendida com o horário da apresentação, pois tinha avisado com antecedência os horários disponíveis para o show.

“Nós fechamos o show há mais de um mês atrás, pagamos (através da ajuda dos patrocinadores do nosso Carnaval) o cachê completo da banda. pra agora, véspera do horário de eles entrarem na avenida eles compartilharem a informação de que não tem possibilidade de fazer o show em Marituba. Eles venderam dois shows em duas cidades no mesmo horário!”, explicou a prefeita.

Prefeita disse que ficou sabendo que a banda não iria se apresentar no horário marcado só nesta terça-feira (21/2)Reprodução

Patrícia Mendes disse que vai levar o caso à Justiça Reprodução

Ela quer processar a banda por danos moraisReprodução

Nota da Banda Magníficos sobre o casoReprodução

Patrícia também afirmou que, desde cedo, a prefeitura tentou entrar em acordo com a banda, mas que todas as propostas iriam prejudicar mais a cidade: “Eles fecharam pra entrar no corredor da folia 00h40. Vieram com a proposta de entrarem no corredor da folia às 20h. Eu disse que não tinha como. Fizeram uma outro proposta: cancelar nossos blocos de Carnaval pra eles fazerem o show deles as 22h.”

A prefeita ressaltou a insatisfação com o acontecimento. Acompanhada de uma grande equipe, ela declarou que pretende levar o caso à Justiça. “Estamos aqui desde cedo, a equipe toda: advogado, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, pra mostrar a nossa insatisfação com a banda Magníficos.”

“Nós temos contrato assinado, mensagens de WhatsApp, todas combinando o horário que seria o show”, disse Mendes.

Ela finalizou: “A banda Magníficos não vai brincar com a cara da população dessa cidade. Nós vamos abrir um Boletim de Ocorrência, vamos entrar na Justiça contra a banda, por danos morais. Porque essa banda não teve compromisso com meu povo. E se não teve compromisso com meu povo, não teve compromisso comigo.”

O que diz a banda Magníficos? Em nota, a banda declarou que foi surpreendida ao saber que se apresentaria 00h40, pois, segundo eles, o horário marcado inicialmente era outro. Eles ainda afirmam que a banda já estavam na cidade para fazer o show, e portanto não teriam motivos para deixarem de se apresentar.

Leia a nota na íntegra“A Banda Magníficos tem mais de 25 anos de carreira, construída com muita dedicação, sempre zelando pela qualidade do trabalho, compromisso e respeito ao seu público.

Portanto, através desta nota, esclarecemos que o cancelamento do show de Matituba/PA foi solicitado pela contratante da apresentação. Desde o inícios das tratativas, a Banda Magníficos informou a disponibilidade de horário que tinha para o show, o que foi aceito pela contratante quando da assinatura do contrato. No entanto, a Banda foi surpreendida com a decisão unilateral do contratante alterando o horário para 00:40 do dia 22/02/2023, em desacordo com o pactuado e sabendo que abanda não conseguiria cumprir a apresentação nesse horário.

A Banda já estava na cidade para cumpri o compromisso, assim, não havia qualquer motivo desarrazoado para a Magníficos não realizar a apresentação.

Recomendamos as pessoas que estão divulgando notícias maldosas e tentando denegrir a nossa imagem a procurarem a verdade dos fatos, e estando cientes que a banda adotará as medidas cabíveis contra aquele que extrapolarem os limites da legalidade.

A Banda renova sua consideração e respeito a toda a população de Marituba/PA.”

