Bandeira verde: conta de luz segue sem taxa extra, decide Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (24/2), que no mês de março a bandeira tarifária para a conta de luz continuará a ser verde. Dessa forma, não haverá cobrança de taxa extra.

A situação continua a mesma desde o mês de abril de 2022. “A bandeira verde, válida para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN), reflete a melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, beneficiados com o período de chuvas. O SIN é a malha de linhas de transmissão de energia elétrica que conecta as usinas aos consumidores”, explicou a agência em nota.

As bandeiras tarifárias foram criadas para mostrar o custo da produção da energia no país. Quando este aumenta, um valor é acrescido às contas dos consumidores por meio das bandeiras amarela ou vermelha. A bandeira verde representa condições favoráveis para geração de energia elétrica, com os reservatórios cheios.

Veja o custo extra de cada bandeira na conta de luz:

Bandeira verde: não há cobrança adicional;Bandeira amarela: R$ 2,989 por 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos;Bandeira vermelha patamar 1: R$ 6,500 por 100 kWh consumidos; eBandeira vermelha patamar 2: R$ 9,795 por 100 kWh consumidos.